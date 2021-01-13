Хапун продолжается. В Минске задержаны директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь

В Минске силовики забрали технику и увезли директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусский ПЕН-центр.

Геннадий Винярский, Анатолий Лазарь

«Пришли также к Геннадию Винярскому — забрали компьютер, телефон, самого Геннадия», — говорится в сообщении организации, опубликованном в ее телеграм-канале 13 января около 15.20.

По информации ПЕН-центра, к Винярскому приходили сотрудники милицейского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Винярский — основатель и глава частного издательства «Кнігазбор», которое фокусируется на выпуске книг преимущественно белорусских авторов на белорусском языке.

Ранее «Еврорадио» сообщило, что утром 13 января в столице сотрудники финансовой милиции увезли дизайнера Анатолия Лазаря вместе с его компьютером. Супруге Лазаря сообщили, что хотят проверить, уплатил ли он налоги.

По информации интернет-ресурса, Лазарь (Wiecier Mechaniczny) — культовый дизайнер, который работал над десятками различных пробелорусских проектов. Среди прочего он — автор обложки книги «Беларуская нацыянальная ідэя» журналиста «Еврорадио» Змитера Лукашука и философа Максима Горюнова.