Журналист Андрей Александров задержан по уголовному делу

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Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску, сообщила БелаПАН его адвокат.

Андрей Александров. Фото БАЖ

О каком деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, так как дала подписку о неразглашении. Сегодня адвокат попытается посетить Александрова в ИВС на Окрестина.

В УСК по Минску ситуацию пока не комментируют.

Андрей Александров перестал выходить на связь около двух часов дня 12 января. Почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. 13 января, после того, как директор БелаПАН отправился в милицию писать заявление о пропаже человека, выяснилось, что Александров находится в Октябрьском РУВД Минска.

Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. Вместе с Андреем была задержана его девушка Ирина, она сейчас находится на Окрестина.
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Тэги: задержание журналиста уголовное дело Персона: Андрей Александров

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