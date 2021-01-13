COVID-19: число зарегистрированных за сутки случаев резко выросло — до 1972

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1972 случая COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 2281 пациент, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 12 января их было 1731. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 217 696, умерло 1544 пациента с коронавирусом. Выздоровело 200 132 человека.

За минувшие сутки выполнено 22 512 тестов на коронавирус, что в 4,6 раза больше, чем днем ранее (всего — 4 166 539).

11 января министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается. «Еще до Нового года специалисты заметили устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Исходя из полученных данных, было принято решение о выходе некоторых учреждений из режима работы инфекционных стационаров», — цитировала чиновника пресс-служба Минздрава.

Также Пиневич сообщил, что после прошедших выходных в течение нескольких дней прогнозируется рост обращений к медикам, что связано с так называемым отсроченным обращением.

Глава Минздрава считает, что резкого снижения заболеваемости ожидать не стоит. «Я думаю, до середины-конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности гриппа, — сказал он. — Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году от гриппа вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации».