В столичном переулке Ушакова сгорел частный дом. Погибла женщина

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Частный жилой дом сгорел утром 13 января в Минске в переулке Ушакова (Заводской район).

Пожарных вызвали очевидцы. По прибытии спасателей дом уже горел открытым пламенем. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.

Еще до приезда спасателей мужчина 1948 г.р. через окно самостоятельно покинул дом. Медики диагностировали у него ожоги рук, головы, спины, а также отравление продуктами горения. Мужчина госпитализирован.

После того, как огонь был потушен и спасатели смогли зайти внутрь здания, на кровати в одной из комнат был обнаружен труп женщины.

В результате пожара дом не пригоден для проживания.

Причина пожара устанавливается, основные версии короткое замыкание электропроводки на веранде и поджог., сообщает пресс-служба МЧС
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Минск

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