Мингорсуд не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей блогера Игоря Лосика

Минский городской суд 13 января не удовлетворил жалобу на продление срока меры пресечения в отношении политзаключенного Игоря Лосика, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

Он напомнил, что 11 января в удовлетворении аналогичной жалобы защиты отказал суд Партизанского района столицы. Таким образом, Лосик остается под стражей до 25 марта.

«Завтра планирую встретиться с подзащитным, чтобы обсудить дальнейшие действия», — сказал Лепретор.

В жодинской тюрьме Игорь Лосик голодает уже 30 дней. По словам адвоката, его подзащитный оценивает свое состояние как «удовлетворительное».

Накануне жена Лосика Дарья опубликовала его письмо на своей странице в «Инстаграме». Игорь сообщает, что ему перестали передавать письма, выражает благодарность всем, кто его поддерживает и просит прекратить уговоры остановить голодовку. «Как я могу сдаться, когда больше полугода меня держат в тюрьме незаконно. Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что мои родные и все небезразличные люди очень волнуются за мое здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть. Я верю в силу вашей солидарности», — пишет Лосик.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.