В Беларуси вновь разрешили доставку лекарств из аптек

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В Беларуси вновь разрешили доставку лекарств и других аптечных товаров — на этот раз до 1 июля. Первыми сервис перезапустили аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi».

Впервые доставку разрешили в мае прошлого года на пике первой волны коронавируса. В утвержденный правительством список вошли 29 аптечных организаций, но на деле сервис запустили лишь несколько крупных сетей. Да и проработал он недолго: 1 июля закончилось действие разрешения, а продлевать его не стали.

Проект реанимировали спустя пять месяцев — 30 декабря был подписан указ № 512, разрешивший аптечным сетям развозить лекарства покупателям до 1 июля 2021 года.

Как и раньше, заказать можно только безрецептурные лекарства и сопутствующие товары — косметику, средства гигиены, медтехнику и продукты питания. А вот БАДы и препараты, требующие рецепта или чувствительные к температурам, можно попросить доставить в ближайшую аптеку и потом забрать самовывозом.

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» начали развозить лекарства по домам в Минске и всех областных центрах, в том числе в радиусе 15 км от них. Сервис также заработал в Полоцке и Новополоцке. Постепенно географию доставки будут расширять.

Возможность доставки в ближайшую аптеку также действует в районных центрах.

Минимальная сумма заказа — 30 рублей, услуги курьера — 3 рубля. При заказе от 100 рублей доставка будет бесплатной. оплатить заказ можно с помощью банковской карты или наличными.

Доставка в ближайшую аптеку будет бесплатной и без ограничений по сумме покупки.

Лекарства развозят по схеме «сегодня на завтра». Предусмотрена и бесконтактная доставка.
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Тэги: лекарства доставка лекарств медпрепараты

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