Под Витебском на прогулке в лесу задержали пенсионерок, занимавшихся скандинавской ходьбой

Утром 13 января в Витебске милиция задержала в лесу во время прогулки с палками для скандинавской ходьбы шесть пенсионерок. Сейчас они находятся в Первомайском РОВД областного центра, сообщил БелаПАН Константин Северинец, муж одной из задержанных — Татьяны Северинец.

Татьяна Северинец / Фото носит иллюстративный характер

«Татьяна позвонила мне около 10 часов утра и успела сказать только одно: «Нас окружили люди в черном». Потом связь с ней прервалась. Позже Татьяна позвонила уже из Первомайского РОВД. Говорит, что ее с пятью подругами задержали в Шпилевском лесу под Витебском, в котором они прогуливались с палками для скандинавской ходьбы», — сказал Константин Северинец.

Кроме Татьяны Северинец в милиции находятся витебские пенсионерки Елена Коснова, Людмила Фоминская, Людмила Волоткевич, Тамара Ильина, Раиса Кухто.

«За что задержали жену и ее подруг, мне неизвестно. Знаю только, что они каждое утро этой компанией тренируются с палками — ходят по лесу», — добавил Северинец.

Константин и Татьяна Северинцы — родители политика Павла Северинца, который сейчас находится под следствием в СИЗО на улице Володарского в Минске. Его мать неоднократно задерживали и судили по статье 23.34 КоАП.