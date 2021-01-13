Задержанным по уголовному делу студенческим активистам продлевают сроки содержания под стражей

Задержанным 12 ноября студентам и студенческим активистам продлевают сроки содержания под стражей, сообщает телеграм-канал «Студенческая инициативная группа».

Так, студентке Белорусского государственного технического университета Анастасии Булыбенко срок ареста продлили еще на два месяца, студентам Илье Трахтенбергу (Белорусский государственный университет) и Глебу Фицнеру (Минский государственный лингвистический университет) — на один месяц.

Срок также продлили выпускнице Белмедуниверситета, члену Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране (КС) и представительнице экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебримариям. На какой именно период времени ей продлен срок содержания под стражей, пока не известно.

«Стачкомы и инициативные группы университетов едины во мнении: мы требуем немедленного освобождения всех студентов и студенток, находящихся в застенках, и призываем вас готовить плакаты, рисунки и слова поддержки задержанным», — говорится в сообщении ТГ «Студенческая инициативная группа».

12 ноября в офисе инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» и дома у ее активистов прошли обыски, многие были задержаны. Сейчас под стражей остается не менее 14 активистов студенческого движения, среди которых член КС и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Кася Будько, Яна Оробейко, Артем Винокуров, Виктория Гранковская, Влад Мартинович, Мария Каленик, Татьяна Екельчик, Ян Солонович. Многим из них предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Все они признаны политзаключенными.

С 1 сентября 2020 года и до конца года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты до сих пор рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

В декабре многие вузы перешли на дистанционное обучение в связи со второй волной коронавируса CОVID-19, и протестное движение в университетах затихло.