Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью

Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID .

Кроме этого, политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus .

На 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой «Беларусы Замежжа» запланирован запуск большой конференции солидарности.

«Вы можете присоединиться к ней онлайн. Она будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуску новых Народных посольств. Среди спикеров — Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, Народных посольств, международных фондов и известные артисты», — указано в телеграм-канале экс-кандидата в президенты.