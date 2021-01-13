Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью

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Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID.

Кроме этого, политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus.

На 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой «Беларусы Замежжа» запланирован запуск большой конференции солидарности.

«Вы можете присоединиться к ней онлайн. Она будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуску новых Народных посольств. Среди спикеров — Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, Народных посольств, международных фондов и известные артисты», — указано в телеграм-канале экс-кандидата в президенты.
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Тэги: Международный день солидарности с Беларусью #standwithbelarus Персона: Светлана Тихановская