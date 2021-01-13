Первый энергоблок БелАЭС заработал в полную мощь

Первый энергоблок Белорусской АЭС был выведен на номинальный, или 100-процентный, уровень мощности 12 января в 19.57, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Тепловая мощность блока составляет 3200 мегаватт, электрическая мощность — 1170 МВт, — отметили в энергетическом ведомстве. — На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания. После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности».

«В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования», — подчеркнули в Минэнерго.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 21 декабря Минэнерго Беларуси сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока и переходе к этапу его опытно-промышленной эксплуатации.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

На пресс-конференции 21 декабря 2020 года министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в течение 2021-го будет проведена оценка целесообразности строительства в Беларуси второй АЭС.

«Сейчас проводится изыскательская работа для того, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования [строительства второй АЭС]. Потом они будут подготовлены и внесены на рассмотрение. Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год, в течение 2021 года», — заявил чиновник.

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