Снежный шторм накрыл Испанию: на Пиренеи пришла сибирская зима

На жителей центральной Испании обрушилась настоящая сибирская зима с ее снегопадом и морозами.

Как пишет Би-би-си , в понедельник температура воздуха в районах к востоку от Мадрида упала до -25°С. Это была самая холодная за 20 лет ночь на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.

Снежный циклон «Филомена» принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов.

Также сообщается о как минимум семи погибших от холода (двое из них — бездомные в Барселоне).

Больницы на фоне загруженности из-за COVID-19 с трудом справляются с наплывом пациентов с гололедными травмами.

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