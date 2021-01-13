Снежный шторм накрыл Испанию: на Пиренеи пришла сибирская зима

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На жителей центральной Испании обрушилась настоящая сибирская зима с ее снегопадом и морозами.

 

 

Как пишет Би-би-си, в понедельник температура воздуха в районах к востоку от Мадрида упала до -25°С. Это была самая холодная за 20 лет ночь на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.

Снежный циклон «Филомена» принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов.

Также сообщается о как минимум семи погибших от холода (двое из них — бездомные в Барселоне).

Больницы на фоне загруженности из-за COVID-19 с трудом справляются с наплывом пациентов с гололедными травмами.

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Фото из twitter
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Тэги: Испания. снегопад