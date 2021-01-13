Снежный шторм накрыл Испанию: на Пиренеи пришла сибирская зима
На жителей центральной Испании обрушилась настоящая сибирская зима с ее снегопадом и морозами.
Как пишет
Снежный циклон «Филомена» принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов.
Также сообщается о как минимум семи погибших от холода (двое из них — бездомные в Барселоне).
Больницы на фоне загруженности из-за COVID-19 с трудом справляются с наплывом пациентов с гололедными травмами.
Читать также:
На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы Синоптики: минувший год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений Из-за снегопада было задержано движение восьми пассажирских поездов
Фото из twitter