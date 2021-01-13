Атмосферные фронты принесли снег в Беларусь
Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, сообщили синоптики.
Как отмечается, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);
- Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель -2..-4°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);
- Могилев -3..-5°C (вероятность осадков 60-70%);
- Минск -2..-4°C (вероятность осадков 80-90%).
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