Атмосферные фронты принесли снег в Беларусь

Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, сообщили синоптики.

Как отмечается, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);

Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель -2..-4°C (вероятность осадков 60-70%);

Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);

Могилев -3..-5°C (вероятность осадков 60-70%);

Минск -2..-4°C (вероятность осадков 80-90%).

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