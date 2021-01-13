Атмосферные фронты принесли снег в Беларусь

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Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, сообщили синоптики.

Как отмечается, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель -2..-4°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев -3..-5°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск -2..-4°C (вероятность осадков 80-90%).

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Тэги: погода

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