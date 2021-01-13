Вице-президент Пенс отказался применять 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти

/ Мир
Просмотров: 410

Вице-президент Майк Пенс в своем официальном заявлении отверг предложение применить 25-ю поправку с целью отстранения Дональда Трампа от власти.

Фото Администрации Белого дома

Он отметил, что спикер Нэнси Пелоси и руководство фракции демократов в нижней палате парламента требовали, чтобы «правительство и я применили 25-ю поправку».

«Я не думаю, что это... отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции», — заявил Пенс.

Теперь конгрессмены намерены рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту США.

25-я поправка к Конституции США допускает процесс отстранения президента, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции, напоминает DW.

Противники Трампа требуют отстранить его от власти, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена. Они считают, что президент несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне (Во время совместного заседания двух палат Конгресса сторонники действующего президента ворвались в парламент. Заседание было прервано. После действий силовиков порядок был востановлен. Власти сообщили о четырех убитых и полсотне задержанных).

Читать также:
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США импичмент в отношении президента США Персона: Майк Пенс

Другие материалы на эту тему:

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом

Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента