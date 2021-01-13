Вице-президент Пенс отказался применять 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти

Вице-президент Майк Пенс в своем официальном заявлении отверг предложение применить 25-ю поправку с целью отстранения Дональда Трампа от власти.

Фото Администрации Белого дома

Он отметил, что спикер Нэнси Пелоси и руководство фракции демократов в нижней палате парламента требовали, чтобы «правительство и я применили 25-ю поправку».

«Я не думаю, что это... отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции», — заявил Пенс.

Теперь конгрессмены намерены рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту США.

25-я поправка к Конституции США допускает процесс отстранения президента, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции, напоминает DW .

Противники Трампа требуют отстранить его от власти , не дожидаясь инаугурации Джо Байдена. Они считают, что президент несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне (Во время совместного заседания двух палат Конгресса сторонники действующего президента ворвались в парламент . Заседание было прервано. После действий силовиков порядок был востановлен. Власти сообщили о четырех убитых и полсотне задержанных ).

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