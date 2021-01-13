Репрессии не останавливаются: «люди в черном» продолжают задержания за мирный протест

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Не менее 12 человек задержано в ходе вечерних акций протеста 12 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных». В их числе четыре женщины. Информация о задержании 79-летнего мужчины не подтвердилась (речь шла о докторе физико-математических наук, члене Европейской академии наук Альберте Минкевиче).

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» располагает данными о девяти задержанных.

Задержания произошли в Минске на улицах Воронянского, Матусевича и Червякова, где расположена «площадь Перемен». Местные жители собирались почтить память умершего два месяца назад после избиения Романа Бондаренко, но им помешали силовики.

Появились отрывочные сведения о задержании участников марша в Гродно, в ряды которых внедрились сотрудники силовых структур в штатском.

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Фото из телеграм-канала 
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Тэги: акции протеста

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