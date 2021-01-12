Младенец в морозилке. В Минске мать-детоубийца приговорена к 19 годам колонии

В Минске огласили приговор 41-летней матери младенца, тело которого нашли в морозилке.

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Как сообщает сервис ЧП Беларусь / Будь в курсе! , 3 июня в одной из столичных квартир сотрудники милиции обнаружили тела двух младенцев — одно в морозилке, другое на балконе. Правоохранителей вызвали мужчины, которым хозяйка квартиры во время застолья рассказала, что у нее дома находятся тела ее новорожденных детей. Позже стало известно, что смерть одного ребенка носит криминальный характер, о причине смерти второго младенца ничего не сообщалось.

Согласно предъявленному обвинению, женщина, узнав о своей беременности, не стала становиться на учет в женской консультации, таким образом скрыв свое положение. Летом 2019 года дома у нее начались роды. Она родила в ванной живого и доношенного мальчика, после чего утопила его в ванне, а тело положила в морозильную камеру.

Суд признал женщину виновной в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Ей назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Ей также предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.