Видеофакт. В Украине задержана похищавшая людей транснациональная банда

В Одессе и Киеве задержаны участники транснациональной преступной организации, которые похищали людей.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, проведены три этапа спецоперации, в ходе которой задержан лидер и девять участников этнической транснациональной преступной организации, еще двое объявлены в розыск.

Отмечается, что задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких вымогательств и похищениях людей с целью получения выкупа.

Злоумышленники вымогали от 20 тыс. грн до 800 тыс. долларов.

«Уголовные преступления совершались под руководством двух «воров в законе», которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием. В преступной организации было два обособленных «подразделения» -- в Киеве и Одессе. «Работали» они как на территории этих областей, так и в других регионах», -- говорится в сообщении.

В состав преступной группы входило 12 человек. Ее лидер и участники -- выходцы из другой страны.

В ходе документирования их противоправной деятельности полицейские установили людей, которые помогали злоумышленникам.

Во время проведения первых двух этапов спецоперации были задержаны лидер преступной организации и четыре ее участника -- все они находятся под стражей. Еще четырех человек принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

Как отмечается, недавно правоохранители при силовой поддержке спецназовцев провели третий этап полицейской спецоперации на территории Одессы, Киева и Киевской области. По его результатам задержаны пятеро злоумышленников. В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, «черновые» записи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины.

Следствие продолжается.

Видео и фото: od.npu.gov.ua.



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Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/v-odesse-i-kieve-zaderzhali-chlenov-transnacionalnoy-bandy-kotorye-pohishchali-lyudey-foto-video-novosti-odessy-11283023.html od.npu.gov.uaПодробности читайте на УНИАН: Подробности читайте на УНИАН: