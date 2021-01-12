«Одышка и состояние «мозгового тумана». Медики уточнили опасность легкой формы коронавируса

Легкая форма коронавируса может иметь нелегкие последствия – о том, что смогли выяснить ученые, сообщает журнал портал medikforum.ru со ссылкой на Annals of the American Thoracic Society.

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«Две трети пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий заболевания», -- уточнили медики в публикации издания.

В новом исследовании были проанализированы истории болезни 153 человек, болевших ковидом в три весенних месяца 2020 года. Эти пациенты повторно обследовались врачами через 75 дней после болезни. Оказалось, что 62% перенесших коронавирус людей так и не почувствовали своего полного восстановления.

«Пациенты с легкой формой COVID-19 в среднем так же часто сообщали о долгосрочных симптомах, как и перенесшие заболевание в тяжелой форме», -- констатировали авторы проекта.

Особенно часто после коронавируса обследованные жаловались на повышенную утомляемость, одышку и состояние «мозгового тумана», отличающее неспособностью концентрироваться и ясно мыслить. Долгосрочные последствия коронавируса ученые связывают с теми поражениями, которые он наносит сердечно-сосудистой системе, мышцам.