Голодающий почти месяц политзаключенный Игорь Лосик останавливаться не намерен

Голодающий в заключении 29 дней блогер Игорь Лосик чувствует себя удовлетворительно, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

Игорь Лосик. Фото: Facebook.

По его словам, несмотря на призывы и просьбы извне прекратить голодовку, останавливаться Лосик не планирует. «Игорь говорит, что держится, оценивает свое состояние как удовлетворительное. Его здоровье периодически контролируют, измеряя артериальное давление. Недавно взяли кровь на сахар в крови. Как сказали моему подзащитному, эти показатели находятся в пределах нормы», — отметил адвокат.

Также он сообщил, что выглядит Игорь бледным, однако беседу ведет связно, в поведении не поменялся. Кроме того, контролируется и его психическое состояние — с ним периодически разговаривает психолог, сотрудник жодинской тюрьмы.

Лепретор отметил, что 13 января в Минском городском суде состоится рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения в отношении Лосика, в удовлетворении которой 11 января отказал суд Партизанского района столицы.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена ее прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.