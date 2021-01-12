Находящийся под стражей защитник мурала на «площади Перемен» Степан Латыпов чувствует себя нормально и благодарит всех за поддержку

Находящийся под стражей почти четыре месяца политзаключенный Степан Латыпов чувствует себя нормально, сообщил БелаПАН адвокат Илья Перхальский.

Степан Латыпов. Фото: проландшафт.бел.

По его словам, Степан — «сильный человек, держится». «По делу новостей пока нет. По письмам — с задержками, на все отвечает, — сказал он. — Спасибо вам и всем людям, кто его поддерживает. Это на самом деле важно для него».

О том, как идет предварительное расследование в отношении Латыпова, адвокат рассказать не смог, поскольку связан подпиской о неразглашении.

Степан Латыпов — подозреваемый по делу согласно ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Он находится под стражей в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Был задержан 15 сентября во дворе своего дома на улице Червякова. Минчане называют этот двор «площадью Перемен», ранее там вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух минских диджеев, включивших песню Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

В этом же дворе вечером 11 ноября произошел инцидент с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в ходе которого был избит местный житель Роман Бондаренко. Он умер на следующий день, не приходя в сознание.

Латыпова задержали, когда он защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать граффити. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в квартире Латыпова был проведен обыск, а его самого отвезли в изолятор на Окрестина.

25 сентября белорусские правозащитные организации заявили, что уголовное дело против Латыпова носит заказной, политически мотивированный характер, и признали его политзаключенным. В совместном заявлении организации напомнили о телесюжетах про задержание Латыпова, продемонстрированных 19 сентября в эфире нескольких государственных каналов. В них утверждалось, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции. Также в кадре анонимный сотрудник ГУБОПиК заявлял, что Латыпов собирал деньги на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и против сотрудников милиции и организовывал несанкционированные акции в столице.

Правозащитники подчеркнули, что обвинения в якобы «подрывной деятельности» Латыпова не образуют состава уголовного преступления, поскольку ни дискредитация органов власти и милиции, ни проведение мирных собраний, ни вывешивание не запрещенных действующим законодательством бело-красно-белых флагов, а тем более размещение изображений «диджеев Перемен» не являются действиями, подлежащими криминализации по национальному законодательству и нормам международного права в области прав человека.

Обвинения в подготовке отравлений сотрудников милиции, убеждены правозащитники, «не выдерживают никакой критики, научно не обоснованы и являются не чем иным, как фантазиями представителей ГУБОПиК».