Итальянские парламентарии намерены провести слушания по ситуации в Беларуси

Ситуация в Беларуси и возможный визит в Италию обсуждены во время телефонного разговора экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и представителей итальянского Комитета за демократию в Беларуси.

Светлана Тихановская. Фото: телеграм-канал экс-кандидата в президенты.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, в состав комитета входят итальянские парламентарии, представители профсоюзов и местной диаспоры. В ходе разговора обсуждено возможное выступление Тихановской в Европарламенте, а также ее визит в Италию. «Комитет поможет с организацией визита на высшем уровне», — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы Тихановской, 13 января в парламенте Италии обсудят возможность созыва слушаний по Беларуси.

«Собеседники заявили, что для Италии важная и болезненная тема — нечеловеческое отношение к заболевшим в Беларуси COVID-19 и то, что в камеры специально подсаживают зараженных, которым не оказывается помощь. Комитет готов поднимать эту тему и всячески усиливать солидарность с белорусами во всем мире. Также комитет высказал готовность помогать белорусским независимым профсоюзам», — говорится в сообщении.

Тихановская призвала Италию к более решительным действиям по санкциям в отношении властей Беларуси, а также к более скоординированной позиции Италии и ЕС с новой администрацией США по белорусскому вопросу.