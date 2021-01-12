Житель Несвижского района нашел снаряд, принес на работу и попытался распилить

Тяжелые травмы получил 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района в результате взрыва артиллерийского снаряда, который мужчина пытался распилить.

Снаряд мужчина нашел еще в ноябре, а 11 января принес его на работу, чтобы распилить. Попытка не удалась — снаряд взорвался.

Зачем потребовалось пилить боеприпас, пока неизвестно — пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственный комитет проводит проверку, назначен ряд экспертиз.