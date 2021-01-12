Объем директивного кредитования вырос в 2020-м более чем втрое

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В 2020 году объем директивного кредитования составил 2,4 млрд рублей. Это следует из постановления правительства №802 от 31 декабря, которое официально опубликовано 12 января.

В документе уточнены лимиты директивного кредитования на 2020 год. К директивным относятся кредиты, которые предоставляются на преференциальных (льготных) условиях предприятиям, отраслям и населению.

В том числе на кредитование предприятий в рамках решений, принятых президентом, правительством и местными властями, было направлено в прошлом году 1,85 млрд рублей. На финансирование мероприятий в рамках госпрограмм было направлено почти 523 млн рублей.

Следует отметить, что изначально на 2020 год общий объем директивного кредитования был определен в размере 740 млн рублей. Таким образом, фактический объем директивного кредитования (2,4 млрд рублей) оказался выше запланированного уровня более чем в три раза.

Год назад Нацбанк выражал обеспокоенность тем, что не удается выйти на запланированное снижение объемов директивного кредитования. «Такая практика не согласуется с программой деятельности правительства на 2018-2020 годы, где предусмотрено расширение эффективного рыночного кредита на коммерческих принципах, в том числе за счет сокращения директивного кредитования», — констатировал зампред Нацбанка Сергей Калечиц.

Экономические власти планировали полностью отказаться от директивного кредитования в 2021 году. Это, в частности, предусматривала дорожная карта реформ, которую правительство Беларуси разрабатывало при поддержке Всемирного банка. Однако затем белорусские власти все-таки приняли решение сохранить в 2021-2022 годы практику директивного кредитования.

Международные финансовые организации считают, что директивное кредитование является неэффективной (нерыночной) формой распределения финансовых ресурсов, и настоятельно рекомендуют белорусским властям отказаться от этой практики.

Согласно оценкам МВФ, в 2011-2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.

Последние годы правительство ограничивало объем выдачи таких кредитов, это являлось одним из условий получения траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2016 году лимит директивного кредитования в Беларуси был установлен в размере 2,8 млрд рублей, в 2017-м снижен до 1,9 млрд рублей, а в 2018-м уменьшен до 1,24 млрд рублей. В 2019-м объем директивного кредитования был определен в размере 800 млн рублей, однако затем увеличен до 984 млн рублей.
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