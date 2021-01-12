Цены на нефть пока растут, но как они отреагируют на отраслевой обзор запасов

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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 12 января. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, эталонные марки по информации на 10:00 по минскому времени находятся на слоедующих позициях:

  • Brent — 56,01 доллара за баррель (+0,63%);                   
  • WTI — 52,62 доллара за баррель (+0,71%).

Сегодня в 20:30 по Гринвичу будет опубликован еженедельный отраслевой обзор запасов сырой нефти, который даст аналитикам сделать прогноз о динамике цен. Отчет представит Американский институт нефти.

Минувший обзор засвидетельствовал, что на предыдущей неделе объем добычи составил 1,66 млн баррелей. Также на прошлой неделе Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 1 млн баррелей в феврале-марте, чтобы помочь стабилизировать цены.
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Тэги: нефть мировые цены на нефть

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