Глава МИД Латвии: проведение ЧМ-2021 в Минске совершенно неприемлемо и аморально
Совершенно неприемлемым и аморальным назвал проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Подтверждаю позицию Латвии о том, что проведение чемпионата мира по хоккею в Минске совершенно неприемлемо, репрессии против мирных демонстрантов, включая спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».
«Ждем решения ИИХФ (Международная федерация хоккея. — БелаПАН.)», — добавил он.
Сделанная Ринкевичсом запись стала реакцией на англоязычный
Латвия — соорганизатор ЧМ, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.
11 января Фазель
Лукашенко также
В свою очередь Фазель отметил, что у IIHF «четкая позиция». «Как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — заявил он.
«Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление», —
13 августа, через четыре дня после президентских выборов в Беларуси и начала протестов против фальсификации их итогов, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Обращение правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране было рассмотрено на заседании Совета ИИХФ 17 сентября. Члены совета постановили обратиться к экспертам с просьбой проанализировать ситуацию. Их отчет был представлен через два месяца. Руководство ИИХФ заявило, что для принятия окончательного решения необходимо больше времени.
16 ноября Латвия
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