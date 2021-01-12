Глава МИД Латвии: проведение ЧМ-2021 в Минске совершенно неприемлемо и аморально

Совершенно неприемлемым и аморальным назвал проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Подтверждаю позицию Латвии о том, что проведение чемпионата мира по хоккею в Минске совершенно неприемлемо, репрессии против мирных демонстрантов, включая спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

«Ждем решения ИИХФ (Международная федерация хоккея. — БелаПАН.)», — добавил он.

Сделанная Ринкевичсом запись стала реакцией на англоязычный твит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской: «Президент ИИХФ Рене Фазель сегодня встречается с Александром Лукашенко. Обсуждают чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске. В нескольких километрах от них люди содержатся в нечеловеческих условиях как политзаключенные».

Латвия — соорганизатор ЧМ, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

11 января Фазель посетил белорусскую столицу в рамках подготовки окончательного решения о судьбе белорусской части турнира. На встрече с ним Лукашенко, являющийся президентом Национального олимпийского комитета, заявил, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею, даже если Латвия откажется от участия в его организации.

Лукашенко также заверил , что в Беларуси нет и не будет никакой опасности «ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости».

В свою очередь Фазель отметил, что у IIHF «четкая позиция». «Как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — заявил он.

«Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление», — отметил глава федерации.

13 августа, через четыре дня после президентских выборов в Беларуси и начала протестов против фальсификации их итогов, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил , что не видит, как можно организовать чемпионат вместе с Беларусью. «Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — сказал Кариньш Русскому вещанию телеканала LTV7.

Обращение правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране было рассмотрено на заседании Совета ИИХФ 17 сентября. Члены совета постановили обратиться к экспертам с просьбой проанализировать ситуацию. Их отчет был представлен через два месяца. Руководство ИИХФ заявило, что для принятия окончательного решения необходимо больше времени.

16 ноября Латвия запретила въезд в страну председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, оказавшемуся в центре скандала вокруг смерти Романа Бондаренко.

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