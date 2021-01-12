Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
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Сегодня погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный умеренный, по северо-западной половине порывистый. Погода в регионах:

  • Брест -1..+1°C (ветер 4-9 м/с);
  • Витебск -2..-4°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гомель 0..-2°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гродно 0..-2°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -2..-4°C (ветер 4-9 м/с);
  • Минск -2..-4°C (ветер порывами до 12 м/с).

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Тэги: погода

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