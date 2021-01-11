В связи со снижением заболеваемости COVID-19 медучреждения постепенно возвращаются к обычному режиму работы

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Из-за снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси медучреждения поэтапно возвращаются к обычному режиму работы, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 11 января во время посещении Дома ребенка №1 в Минске.

 

Фото: Depositphoto.

 

«Еще до Нового года специалисты заметили устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Исходя из полученных данных, было принято решение о выходе некоторых учреждений из режима работы инфекционных стационаров», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Так, по словам Пиневича, в Минске к обычному режиму работы возвращаются 2-й городской родильный дом, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации (Аксаковщина). Аналогичная ситуация наблюдается по всем регионам. Отмечается, что остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном режиме.

Также Пиневич сказал, что после прошедших выходных в течение нескольких дней прогнозируется рост числа случаев обращения к медикам, что связано с так называемым «отсроченным обращением».

Глава Минздрава подчеркнул, что это ежегодная тенденция, которая была и до пандемии. Как ожидают в министерстве, заболеваемость пойдет на спад, но резкого снижения ожидать не стоит. «Я думаю, до середины-конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа, — сказал Пиневич. — Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году от гриппа вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации».

Пиневич также отметил снижение на 10-15% числа тяжелых пациентов. Информация анализируется руководством Минздрава ежедневно (включая выходные и праздничные дни) на видеосовещаниях со всеми областями и Минском. В связи с наступлением более низких температур на совещании 11 января обсуждались вопросы жизнеобеспечения учреждений здравоохранения, в том числе бесперебойного тепло- и электроснабжения, а также снабжения кислородом.

По данным Минздрава, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 213.993, умерло 1.526 пациентов с коронавирусом. За последние сутки отмечено снижение числа новых случаев — 11 января было 1.792, днем ранее — 1.833. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус снижения заболеваемости Персона: Дмитрий Пиневич

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