Медик объяснила, чем опасен синий свет от дисплеев гаджетов

Дисплеи гаджетов излучают не всегда различимый синий свет. Это происходит из-за технологических особенностей экранов, которые подсвечиваются светодиодами. Врач-офтальмолог Арпине Адамян рассказала в беседе с агентством «Прайм» об опасностях такого излучения.

Врач отметила, что синее, или HEV-излучение, имеет целый ряд недостатков, которые негативно влияют на человеческий организм. Прежде всего, такое излучение в какой-то степени травмирует сетчатку глаза из-за фотохимических реакций. Это приводит к разрушению фоторецепторов и клеток пигментного эпителия сетчатки. Адамян добавила, что эти изменения необратимы.

Также свет от дисплеев способен приводить к преждевременному старению кожи или к образованию пигментных пятен. Кроме того, холодный свет снижает выработку гормона мелатонина, который отвечает за крепкий и здоровый сон. По словам врача, это приводит к бессоннице, а также к синдрому сухого глаза.

Частично защититься от такого излучения можно с помощью жёлтых очков либо специального ночного режима дисплея, в случае если ваши устройства его поддерживают.

Также доктор посоветовала отказаться от любых устройств за 2-3 часа до того, как вы ляжете спать. Адамян считает, что свет от дисплеев сбивает биологические ритмы организма, что может также привести к снижению иммунитета.