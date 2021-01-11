Илон Маск намерен распродать свое имущество ради колонизации Марса

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что планирует продать все свое имущество, а вырученные деньги -- направить на заселение Марса.

Илон Маск. Фото: interesnyefakty.org.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Business Insider, бизнесмен хочет направить как можно больше средств на колонизацию Красной планеты. Поэтому он планирует продать «все материальные активы», а вырученные деньги направить на организацию колоний.

«Я останусь практически без собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если я устану на работе, я спокойно останусь спать на фабрике или в офисе. Конечно же, мне нужно какое-то жилье, чтобы там жили мои дети. Для этого я сниму жилье или еще как-нибудь выкручусь», — заявил Маск.

В мае 2020 года Маск говорил о подобных планах, заявив, что у него «не будет дома». С тех пор он продал несколько домов, выручив около 100 млн. долларов.

«Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией. Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов. Я хочу вложить в это столько денег, сколько смогу. Я лишь пытаюсь объяснить, что для меня это действительно серьезное дело», — заявил Маск.