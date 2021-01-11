Список политзаключенных в Беларуси пополнился еще на девять человек

Белорусские правозащитные организации 11 января выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще девяти человек.

У стен изолятора на Окрестина. Фото: Reform.by.

Это последовало после ставшей известной информации о взятии под стражу и предъявлении обвинений по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) Святославу Герасимуку, Яну Фалькину, Алексею Мельникову, а также по части 1 статьи 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Ольге Павловой, Александру Геджадзе (гражданин РФ), Александру Раентову, Виктории Миронцевой, Анастасии Миронцевой и Николаю Шеметову.

Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражением своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси, говорится в заявлении, размещенном на правозащитном сайте spring96.org .

Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить и прекратить уголовное преследование названных граждан. Кроме того, они потребовали выпустить всех политзаключенных, которых теперь насчитывается 178, и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии.

Подписавшиеся под заявлением организации в очередной раз отметили, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Они констатировали, что выступления граждан носили «стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

Собрания граждан, подчеркнули правозащитники, носили мирный характер и «не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности», однако демонстранты «были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в заявлении.

Документ подписали семь правозащитных организаций: центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend и «Инициатива FORB».