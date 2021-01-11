В помощь бизнесу. Указ о поддержке экономики продлен на 2021 год

Государство продолжит оказывать поддержку организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с эпидемией коронавируса.

С этой целью внесены изменения в указ № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики».

Новый указ № 512 от 31 декабря 2021 года начал действовать с 8 января.

Вместе с тем отдельные положения этого документа распространяют свое действие на отношения, которые возникли с 1 октября 2020 года.

Напомним, указ № 143 дал право местным органам власти изменять срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности, подлежащих уплате в форме отсрочки, рассрочки и налогового кредита.

Так, согласно изменениям отсрочка может предоставляться по 31 декабря 2020 года, рассрочка и налоговый кредит — по 30 июня 2021 года.

При этом отсроченные и рассроченные платежи, а также налоговый кредит уплачиваются ежемесячно равными долями со дня предоставления рассрочки (наступления срока погашения налогового кредита) по 30 июня 2021 года.

Помимо прочего, указ № 512 дает право министру антимонопольного регулирования и торговли, министру здравоохранения и председателю Госстандарта приостанавливать работу не только торговых объектов и объектов общепита, но и интернет-магазинов, пока бизнесмены не устранят нарушения, но не более чем на 90 дней.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и ИП, предусмотренные указом № 143, могут назначаться до 1 января 2022 года.

Кроме того, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимым имуществом продлен по 31 марта 2022 года.

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