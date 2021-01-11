Белгидромет: радиационная обстановка в районе БелАЭС стабильна

Радиационная обстановка в районе Белорусской атомной электростанции в течение 2020 года оставалась и до сих пор остается стабильной, сообщил начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаил Коваленко на пресс-конференции в Минске 11 января.

Схема размещения пунктов радиационного мониторинга в Беларуси. Источник: rad.org.by.

По его словам, в зоне БелАЭС действуют десять автоматических пунктов измерений. Данные измерений мощности дозы гамма-излучения и информация об объеме радионуклидов в воздухе от этих пунктов поступают каждые 10 минут, передает БелаПАН .

Начальник службы добавил, что в районе размещения атомной станции с 2016 года были организованы три дополнительных пункта отбора радиоактивных выпадений, три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях Нарочь, Ошмяны, Лынтупы, а также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре — почв.

«Данные наблюдений уже внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга, определен регламент наблюдений», — отметил он.

По словам Коваленко, «каких-либо отклонений от получаемых ранее значений зафиксировано не было».

Белорусская АЭС расположена вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой. Возводится за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 21 декабря Минэнерго Беларуси сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока и переходе к этапу его опытно-промышленной эксплуатации, в конце которого блок выведут на 100% мощности.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.