Бывшего главного идеолога Гомельского горисполкома судят за взятки при организации концертов
11 января суд Железнодорожного района Гомеля (судья Евгений Шершнев) начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерины Дягтяревой.
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По данным обвинения, чиновница «использовала свое должностное положение и выстроила систему поборов для получения взяток», которые принимала с 2014 по 2020 год, когда работала заместителем начальника, а затем начальником отдела идеологии, культуры и по делам молодежи. После отдел стал управлением, а Дягтярева — начальником управления.
Частные структуры, которые организовывали концерты в Гомеле, «благодарили» идеолога. К примеру, в 2014 году Дягтярева, согласно обвинению, получила планшет от организатора концерта «за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию» — за техническое обеспечение выступления Стаса Михайлова. За «помощь» в организации концерта балета Сухишвили идеолог получила тысячу долларов.