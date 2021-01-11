Суд не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей Игоря Лосика

Суд Партизанского района Минска 11 января отказал защите Игоря Лосика в удовлетворении жалобы на продление ему срока содержания под стражей.

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор, это решение защита в течение 24 часов планирует обжаловать в Минском городском суде.

«Завтра во второй половине дня я планирую посетить подзащитного, чтобы согласовать с ним дальнейшую стратегию юридической защиты», — отметил он.

По словам адвоката, на момент его предыдущего визита к Лосику 6 января он чувствовал себя «удовлетворительно» и голодовку, которую держит уже 28-й день, прекращать не планировал.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила и его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена ее прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.