За сутки в Беларуси зарегистрировано 1792 случая COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1792 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1300 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось: 10 января их было 1833. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 213 993, умерло 1526 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 196 284 человека.

За минувшие сутки выполнено 8207 тестов на коронавирус (всего — 4 139 118 тестов).

10 января главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявила, что, по ее ощущениям, сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, «но плато было высокое, оно будет длительным, снижение не будет быстрым».

Соколова не исключила третью волну коронавируса и напомнила о сезонной заболеваемости гриппом.

По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко, жить с коронавирусом придется долгое время. Впрочем, не исключил он, «может быть, вакцина решит проблему в определенной степени».

Напомним, с конца декабря в Беларуси началась вакцинация.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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