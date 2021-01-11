За сутки в Беларуси зарегистрировано 1792 случая COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1792 случая
За сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось: 10 января их было 1833. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 213 993, умерло 1526 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 196 284 человека.
За минувшие сутки выполнено 8207 тестов на коронавирус (всего — 4 139 118 тестов).
10 января главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ
Соколова не исключила третью волну коронавируса и напомнила о сезонной заболеваемости гриппом.
По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко,
Напомним, с конца декабря в Беларуси
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