Лукашенко считает давление на IIHF несправедливым и обещает Фазелю провести в Минске лучший чемпионат в истории

В ходе сегодняшней встречи с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем Александр Лукашенко отметил, что «спокойно» относится к «телодвижениям» вокруг отмены ЧМ-2021 в Минске .

Фото president.gov.by

Он подчеркнул, что в Беларуси «протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов».

По словам Лукашенко, это главная причина недовольства отдельных западных политиков Беларусью.

«Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что у страны есть все для того, чтобы провести мировое первенство в любое время.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории… Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас», — отметил он.

Чемпионат должен пройти в мае-июне в Минске и Риге. С призывом отменить матчи в белорусской столице в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта тема активно обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных.

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