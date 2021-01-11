Глава IIHF приехал на встречу с Лукашенко

В Минск прибыл президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. В настоящее время он встречается во Дворце Независимости с Александром Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Судя по всему, во время встречи обсуждается вопрос проведения в Минске матчей чемпионата мира по хоккею.

«Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Чемпионат должен пройти в мае-июне в Минске и Риге. С призывом отменить матчи в белорусской столице в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта тема активно обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных.

В интервью телеканалу «Россия 1», показанному 10 января, Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса матчей чемпионата из Минска. «Оснований для того, чтобы он [ЧМ-2021 по хоккею] не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал он.

Ранее Рене Фазель сообщил журналистам, что решение по проведению игр в Беларуси будет принято в конце января на заседании совета федерации.

«Международная федерация хоккея использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Беларуси и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение», — сказал он.

Визит Фазеля в Минск планировался в декабре, но был отложен из-за того, что он заразился коронавирусом .

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