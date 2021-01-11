«Ставка на неэффективный госсектор аккумулирует в экономике дисбалансы, способные привести к очень негативным последствиям»

Экономическая политика белорусских властей может иметь крайне негативные последствия. Такой вывод содержится в обзоре, который подготовили аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Комментируя экономические итоги 2020 года, они отмечают, что Беларусь в прошлом году столкнулась «сразу с двумя видами шоков» — экономическим и политическим.

«Ограниченные финансовые возможности по оказанию поддержки экономике в условиях пандемии подтолкнули руководство страны к отказу от введения жестких карантинных ограничений. Подобная стратегия вместе с традиционными инструментами поддержки внутреннего спроса через предприятия госсектора ограничили глубину спада», — считают аналитики «Сбербанка».

По их оценке, по итогам 2020 года ВВП Беларуси сократится примерно на 1%.

«Политический кризис вызвал серьезную турбулентность в банковской системе. На фоне стремительно растущих ожиданий по ослаблению белорусского рубля Национальному банку пришлось ограничить операции по предоставлению ликвидности. Процентные ставки на кредитно-депозитном рынке выросли, кредитование во многих сегментах практически остановилось», — констатируют аналитики «Сбербанка».

При этом, продолжают они, несмотря на жесткие кредитные условия для частного сектора, госпредприятия продолжают получать поддержку в виде новых кредитов и массовых реструктуризаций.

«Ставка на неэффективный и масштабный госсектор аккумулирует в экономике дисбалансы, способные в будущем привести к крайне негативным последствиям», — предполагают российские аналитики.

В 2021 году, считают они, экономический ландшафт в Беларуси будет зависеть, во-первых, от эпидемиологической ситуации.

«Несмотря на наличие внутренних проблем, глобальная повестка остается важным фактором, влияющим на состояние внешнего спроса. От скорости восстановления мировой экономики будут зависеть как физические, так и стоимостные объемы (белорусского) экспорта», — подчеркивают аналитики «Сбербанка».

На ситуацию в белорусской экономике, считают эксперты, будет влиять, во-вторых, политический кризис. «Характер и динамика напряженности в политической сфере в том числе определит жесткость политики Национального банка, траекторию белорусского рубля и инфляцию», — прогнозируют аналитики.

Согласно их прогнозу, в текущем году в Беларуси будет наблюдаться вялый экономический рост.

«В нашем базовом сценарии на 2021 году мы закладываем постепенное восстановление глобальной экономики, некоторое ослабление политической напряженности, сохранение поддержки со стороны России и отказ от эмиссионного финансирования госпредприятий. В этих условиях, которые предполагают отсутствие новых шоков, Беларусь ждет анемичный рост около 1%», — полагают аналитики «Сбербанка».

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