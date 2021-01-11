Новым президентом Кыргызстана избран Жапаров, обещавший вернуть Бакиева на родину

Шестым по счету президентом Кыргызстана, скорее всего, избран 52-летний Садыр Жапаров.

По предварительным данным, он победил на досрочных выборах главы государства. Его соперники Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев не признали предварительные результаты.

Новый кыргызский лидер еще недавно находился за решеткой (он был осужден на 11,5 лет по делу о захвате заложника), но был освобожден сторонниками из колонии.

Неожиданно для многих наблюдателей он стал сначала лидером протестов, а затем премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

Его победу аналитики предрекали уже во время предвыборной гонки, поскольку Жапаров по результатам опросов оказался фаворитом избирателей в регионах Кыргызстана, а его ближайшие соратники заняли основные должности в действующем правительстве, пишет Би-би-си .

Во время агитационной кампании в Ошской области Жапаров заявил, что вернет на родину сбежавших после свержения президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Но есть одно условие: народ должен их простить.

Напомним, Акаев бежал из страны в марте 2005-го (живет в Москве), а Бакиев был свергнут в апреле 2010-го (нашел убежище в Минске).