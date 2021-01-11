Политолог: процесс формирования нации в Беларуси важнее немедленного политического результата

Сегодня белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. Такое мнение высказала один из самых известных российских политологов, кандидат политических наук Екатерина Шульман.

В интервью woman.ru она рассуждала о белорусской ситуации. Эксперт считает, что «это история про персоналистскую автократию, которая дошла в развитии до своего предела и утратила те основания, на которых базировалась ее легитимность».

Шульман заявила, что если бы участники протестов взяли штурмом какой-то важный объект, то «это не имело бы никаких других политических последствий, кроме прихода туда российских вооруженных сил».

По ее словам, в настоящее время в республике идет длительный «процесс формирования нации», что «важнее, чем немедленный политический результат».

«Это может звучать несколько бесчеловечно, поскольку люди страдают, и каждая следующая неделя или месяц сохранения этого невозможного статус кво — это новые пострадавшие. Но белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. У них не было раньше такой основы для национального единства, и вот она появилась», — резюмировала политолог.