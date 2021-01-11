«Водитель от Бога просто». В Гомеле таксист протаранил машину ГАИ

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей такси и ГАИ произошло накануне поздно вечером в Гомеле.

Фото pixabay.com

Ролик с видеорегистратора было опубликовано на странице «ЧП Беларусь | Будь в курсе!».

Пользователи сети иронично отреагировали на аварии.  Вот только некоторые комментарии: «Водитель от Бога просто», «Победитель по жизни», «Страйк», «Первый номинант на премию "неудачник 2021"», «Шахматист хренов. Раньше, чтоб научиться ездить, брали машину у родителей, а сейчас у Яндекса».
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Тэги: ДТП ГАИ Город: Гомель

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