«Водитель от Бога просто». В Гомеле таксист протаранил машину ГАИ

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей такси и ГАИ произошло накануне поздно вечером в Гомеле.

Фото pixabay.com

Ролик с видеорегистратора было опубликовано на странице «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» .

Пользователи сети иронично отреагировали на аварии. Вот только некоторые комментарии: «Водитель от Бога просто», «Победитель по жизни», «Страйк», «Первый номинант на премию "неудачник 2021"», «Шахматист хренов. Раньше, чтоб научиться ездить, брали машину у родителей, а сейчас у Яндекса».