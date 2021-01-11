В Беларусь пришли морозы
С сегодняшнего дня в Беларуси заметно похолодает.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:
- Брест 0..-2°C (без существенных осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
- Витебск -5..-7°C (снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);
- Гомель -3..-5°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
- Гродно -1..-3°C (без существенных осадков, местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
- Могилев -4..-6°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
- Минск -2..-4°C (снег — вероятность осадков 30-40%, на отдельных участках дорог гололедица).
Ранее сообщалось, что с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января в Минске
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