В Беларусь пришли морозы

С сегодняшнего дня в Беларуси заметно похолодает.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:

Брест 0..-2°C (без существенных осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);

Витебск -5..-7°C (снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);

Гомель -3..-5°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);

Гродно -1..-3°C (без существенных осадков, местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);

Могилев -4..-6°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);

Минск -2..-4°C (снег — вероятность осадков 30-40%, на отдельных участках дорог гололедица).

Ранее сообщалось, что с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января в Минске выпало 42% январской месячной нормы осадков — 19 мм (1 мм осадков соответствует 1-1,5 см снега).