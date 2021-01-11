В Беларусь пришли морозы

/ Общество
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С сегодняшнего дня в Беларуси заметно похолодает.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:

  • Брест 0..-2°C (без существенных осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Витебск -5..-7°C (снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Гомель -3..-5°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Гродно -1..-3°C (без существенных осадков, местами слабые туман и гололед,  на отдельных участках дорог гололедица);
  • Могилев -4..-6°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Минск -2..-4°C (снег — вероятность осадков 30-40%, на отдельных участках дорог гололедица).

Ранее сообщалось, что с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января в Минске выпало 42% январской месячной нормы осадков — 19 мм (1 мм осадков соответствует 1-1,5 см снега). 

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Тэги: погода

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