«Какое страшное горе». В поселке Свислочь погиб десятилетний мальчик

Трагедия произошла накануне во второй половине дня в поселке Свислось (Пуховичский район).

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Как сообщает ПСО «Ангел», десятилетний Мирон Шайтанов примерно в три часа «ушел кататься на санках и домой не вернулся».

В этой связи был объявлен экстренный сбор поисковой группы. Однако буквально через час поступила команда «отмена». Отряд сообщил, что мальчик погиб.

Пользователи написали десятки соболезнований под сообщением о трагедии.

Обстоятельства гибели ребенка не разглашаются.