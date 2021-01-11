Белорусских детей от коронавируса пока прививать не будут

Вакцинация от COVID-19 детям пока не проводится, сообщила главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова.

Фото из микроблога ABC носит иллюстративный характер

«Что касается детей, пока не все вакцины разрешены в детском возрасте, идет только проработка. Понимаете, вакцины делались так быстро, что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей будет потом. Пока вакцинация детям «Спутником» (росийская вакцина. — БелаПАН.) не проводится», — сказала Соколова в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ .

По ее словам, вакцинация медиков уже началась, и у них в больнице есть желающие прививаться.

Соколова подтвердила, что дети болеют коронавирусом не в такой тяжелой форме, как взрослые.

«Это не значит, что дети не болеют. Дети болеют коронавирусом, некоторые переносят его бессимптомно, но действительно тяжесть не такая, как у взрослых. Но это не значит, что нет «тяжелых» детей с COVID-19», — отметила медик.

По ее информации, чаще всего дети, которые поступали в больницу, нуждались в другой, специфической помощи, поскольку имели онкологические, гематологические и кардиологические проблемы.

«Это были дети, например, которые нуждались в оперативном лечении, и это тоже проводилось детям с ковидной инфекцией в стенах нашего стационара. Дети как таковые с пневмонией тоже были, но не так много», — сообщила Соколова.

Она также заявила, что, по ее ощущениям, сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости, «но плато было высокое, оно будет длительным, снижение не будет быстрым». Соколова не исключила третью волну коронавируса и напомнила о сезонной заболеваемости гриппом.

В Беларуси начинается вакцинация населения от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» — 29 декабря первая партия вакцины против коронавируса прибыла в страну, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом».

«Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — рассказал он.

По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко, жить с коронавирусом придется долгое время . Впрочем, не исключил он, «может быть, вакцина решит проблему в определенной степени».

Напомним, с крнца декабря в Беларуси началась вакцинация .

Читайте также: