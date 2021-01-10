Лукашенко считает свое правление эпохой «стабильности, мира и справедливости»

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Александр Лукашенко считает, что его правление войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости.

«Эпоха Лукашенко, я знаю, как будет и какое будет определение. Эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости», — заявил он в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

По утверждению Лукашенко, сейчас он значительно спокойнее относится к возможной отставке.

«Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать, — сказал он. — Наверное, я не для этого, чтобы писать мемуары, хотя очень много интересного можно было бы написать. Я буду, наверное, отдыхать».

В то же время Лукашенко выразил готовность, если нужно, помогать, «чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей».

«Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны», — сказал Лукашенко, находящийся у власти 27-й год.
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Тэги: власть стабильность Персона: Наиля Аскер-заде Александр Лукашенко

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