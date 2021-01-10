В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента

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В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум, где можно проголосовать за президентскую или за парламентскую форму правления.

Источник: kabar.kg

На президентский пост претендуют 18 кандидатов. Главный фаворит — 52-летний Садыр Жапаров. Политик отбывал наказание в колонии, но его освободили в ходе массовых протестов, вспыхнувших в октябре 2020-го. Жапаров занял кресло и.о. премьер-министра, а затем стал временным президентом вопреки Конституции. Выполнение обязанностей президента должно было перейти спикеру парламента.

Массовые антиправительственные протесты вспыхнули в Бишкеке после парламентских выборов 4 октября 2020 года. В ночь на 6 октября демонстранты захватили здание, где расположены парламент страны и офис президента, а также правительство и мэрия столицы. Во время беспорядков и столкновений с полицией пострадали более 1200 человек, один человек погиб. В ЦИК признали итоги парламентских выборов недействительными.
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Тэги: Кыргызстан выборы президента Персона: Садыр Жапаров Город: Бишкек

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