В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум, где можно проголосовать за президентскую или за парламентскую форму правления.

Источник: kabar.kg

На президентский пост претендуют 18 кандидатов. Главный фаворит — 52-летний Садыр Жапаров. Политик отбывал наказание в колонии, но его освободили в ходе массовых протестов , вспыхнувших в октябре 2020-го. Жапаров занял кресло и.о. премьер-министра, а затем стал временным президентом вопреки Конституции. Выполнение обязанностей президента должно было перейти спикеру парламента.