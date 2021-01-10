Лукашенко: Мы хотим и будем выстраивать отношения с США

Минск будет выстраивать отношения с Вашингтоном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

Александр Лукашенко и Госсекретарь США Майкл Помпео, 1 февраля 2020 года. Фото: president.gov.by

Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.

«Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения», — цитирует Лукашенко ТАСС. На вопрос, хотят ли этого же в Вашингтоне, он ответил: «Не хотят, так захотят».

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляли поверенные в делах.

В марте 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. В сентябре того же года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

В мае 2020 года президент Дональд Трамп внес на утверждение сенату кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси. 15 декабря сенат Конгресса США утвердил ее кандидатуру

Дата приезда нового посла в Минск пока неизвестна.