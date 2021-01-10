Светлана Тихановская: Если чемпионат мира не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать

Если чемпионат мира не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать, считает экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Страны Европы активно обсуждают бойкот или перенос из Минска ЧМ по хоккею 2021 года. Ранее Светлана Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии. В разговоре с главой МИДа Латвии Эдгарсом Ринкевичсом она обсудила варианты переноса чемпионата из Минска», — говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале Тихановской.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом», — отметила экс-кандидат.

С призывом не проводить матчи ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге, выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта тема активно обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных.

Решение по проведению игр в Беларуси будет принято в конце января на заседании совета Международной федерации хоккея, сообщил журналистам 5 января президент федерации Рене Фазель. «Международная федерация хоккея использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси. У нас уже много было дискуссий, — цитировал Фазеля ТАСС. — Сейчас нам нужно поговорить с правительством Беларуси и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение».

В начале декабря Международная федерация запросила и получила разрешение на встречу с Лукашенко, однако визит Фазеля был отложен в связи с тем, что он заразился коронавирусом.

Ближайшее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) намечено на 25—26 января, сообщил ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.