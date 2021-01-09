Первый черный список делегатов Всебелорусского народного собрания будет обнародован 18 января

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Все делегаты Всебелорусского народного собрания, которые не заявят об отказе участвовать в нем, будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки. Первые фамилии появятся в книге 18 января.

Об этом заявил руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, список будет обновляться каждые десять дней до 10 февраля (собрание запланировано на 11—12 февраля с участием 2700 человек).

«На данный момент действия делегатов уже нарушают Конституцию и закон о республиканских и местных собраниях — подпадают под состав статей 190 и 424 УК РБ (нарушение равноправия граждан и злоупотребление властью или служебными полномочиями. — БелаПАН). Предусмотренное наказание: от 2 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, если собрание с участием делегатов приведет к конституционному перевороту, к данным статьям добавится статья 357 УК РБ (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. — БелаПАН). Наказание: от 10 до 15 лет лишения свободы», — предупредил Латушко.

По его словам, попадание в список ЕКРП будет также означать, что все фамилии и открытые данные делегатов станут достоянием общественности. При этом Латушко отметил, что отказаться от участия в собрании можно и после внесения в список, тогда фамилия будет оттуда исключена.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание ЕКРП Персона: Павел Латушко

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