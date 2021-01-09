Елена Кручинкина заняла 9-е место в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

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Завершился женский пасьют на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Гонку преследования выиграла норвежка Тириль Экхофф. С двумя промахами она прошла дистанцию за 32 минуты 20.9 секунды.

Вторая строчка в итоговом протоколе у ее соотечественницы Марте Рёйселанд (+0.5 секунды; 0)

На третьем месте австрийка Лиза Тереза Хаузер (+43.0; 1).

А вот, как выступили белоруски:

9. Елена Кручинкина (+1:36.3; 2);

16. Динара Алимбекова (+2:22.2; 1);

40. Анна Сола (+4:23.1 ; 8).
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Тэги: биатлон Персона: Елена Кручинкина Город: Оберхоф

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