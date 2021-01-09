Количество заразившихся в Беларуси коронавирусом превысило 210 тысяч

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.767 случаев COVID-19 , скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.654 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается: 6 января их было 1.854, 7-го — 1.838, 8-го — 1.805 (рекорд — 1.975 12 декабря).

Официальное количество умерших четвертый день подряд составляет девять. С 24 декабря этот показатель колеблется между 9 и 10.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 210.368, умерло 1.507 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 192.620 человек.

За минувшие сутки выполнен 3.451 тест на коронавирус, что в 6,4 раза меньше, чем в предыдущий день (всего — 4.117.994 теста).

5 января Роспотребнадзор передал Беларуси 30 тыс. тест-систем для определения коронавируса.

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